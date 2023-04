Campionato dilettantistico superiore all Eccellenza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Campionato dilettantistico superiore all Eccellenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SERIE D

Significato/Curiosita : Campionato dilettantistico superiore all Eccellenza L'Eccellenza è la quinta serie del campionato italiano di calcio. È il secondo campionato dilettantistico per importanza, il maggiore a livello regionale, ed è organizzato dai Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti. Il campionato nazionale Serie D, colloquialmente abbreviato in Serie D, è una divisione semiprofessionistica, la quarta nonché ultima serie nazionale del campionato italiano di calcio, gestita dal Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 aprile 2023

