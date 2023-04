Caldo per la miss - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Caldo per la miss. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : HOT

Significato/Curiosita : Caldo per la miss Miss Marple: Nemesi (Nemesis) è un romanzo poliziesco di Agatha Christie pubblicato nel 1971. È l'ultima opera scritta dalla Christie con protagonista il popolare personaggio di Miss Marple, sebbene Sleeping Murder - scritto negli anni Quaranta - fosse poi pubblicato postumo nel 1976. Codici HOT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Memorial Field, Hot Springs (Arkansas), Stati Uniti

hot – codice ISO 639-3 della lingua hote Musica Hot – album di James Brown del 1976

– album di James Brown del 1976 Hot – singolo di Simon Darlow del 1992

– singolo di Simon Darlow del 1992 Hot – album di Melanie B del 2000

– album di Melanie B del 2000 Hot – singolo di Avril Lavigne del 2007, dall'album The Best Damn Thing

– singolo di Avril Lavigne del 2007, dall'album Hot – album di Inna del 2009

– album di Inna del 2009 Hot – singolo di Inna del 2009, dall'album omonimo

– singolo di Inna del 2009, dall'album omonimo Hot – singolo di Young Thug del 2019

– singolo di Young Thug del 2019 HOT – boy band sudcoreana Altro Euromissile HOT

Hot – azienda israeliana di telecomunicazioni e televisione via cavo

– azienda israeliana di telecomunicazioni e televisione via cavo Hot – distretto della Thailandia Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «hot» Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 aprile 2023

