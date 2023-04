Bella regione alpina - Cruciverba

La bella Gigogin è un canto patriottico italiano del XIX secolo, divenuto celebre nel periodo della seconda guerra d'indipendenza italiana.

La Carnia ( AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/'karnja/; Cjargne in friulano, Karnien in tedesco) è una regione storico-geografica prevalentemente montana, situata nella parte nord-occidentale della provincia di Udine, in Friuli, comprendente buona parte delle Alpi Carniche italiane con le sue valli alpine, i cui comuni, nell'ambito della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, afferivano amministrativamente tutti all'UTI della Carnia, prima della sua soppressione. Il centro principale e capoluogo amministrativo è Tolmezzo.