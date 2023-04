Articolo per maestre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Articolo per maestre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : LE

Significato/Curiosita : Articolo per maestre Il rito scozzese antico ed accettato (abbreviato RSAA) è uno dei riti iniziatici della massoneria. Si articola in trentatré gradi, anche se di fatto non tutti i gradi vengono praticati. Si costituisce in un percorso di approfondimento della massoneria, al di là dei primi tre gradi, detti simbolici (apprendista, compagno, maestro). Per poter accedere al Rito scozzese occorre quindi far parte dell'ordine massonico, con il grado di maestro. Codici LE – codice FIPS 10-4 del Libano

LE – codice ISO 3166-2:AL del distretto di Alessio (Albania)

LE – codice ISO 3166-2:ES della provincia di Léon (Spagna)

LE – codice ISO 3166-2:GN di Lélouma (Guinea)

LE – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Lecce (Italia)

LE – codice ISO 3166-2:LV del distretto di Liepaja (Lettonia) Fisica Le – numero di Lewis Informatica LE – abbreviazione di Linear Executable, formato di file eseguibile a 32 bit studiato da Microsoft e da IBM per i driver software dei sistemi operativi Microsoft Windows (da Windows 95 in poi) e OS/2 Persone Lê Cung Lê (1972) – ex lottatore di arti marziali miste, ex lottatore di sanda e attore vietnamita naturalizzato statunitense

(1972) – ex lottatore di arti marziali miste, ex lottatore di sanda e attore vietnamita naturalizzato statunitense Lê Công Vinh (1985) – ex calciatore vietnamita

(1985) – ex calciatore vietnamita Lê Dun (1907-1986) – politico e rivoluzionario vietnamita

(1907-1986) – politico e rivoluzionario vietnamita Lê Ðc Th (1911-1990) – rivoluzionario, militare, politico e diplomatico vietnamita

(1911-1990) – rivoluzionario, militare, politico e diplomatico vietnamita Lê Hunh Ðc (1972) – allenatore di calcio ed ex calciatore vietnamita

(1972) – allenatore di calcio ed ex calciatore vietnamita Lê Li (1385-1433) – imperatore e generale vietnamita

(1385-1433) – imperatore e generale vietnamita Lê Quang Liêm (1991) – scacchista vietnamita

(1991) – scacchista vietnamita Lê Sáng (1920-2010) – artista marziale vietnamita

(1920-2010) – artista marziale vietnamita Lê Tú Chinh (1997) – velocista vietnamita Altro LE – targa automobilistica di Leoben (Austria)

LE – Targa automobilistica di Lecce (Puglia)

Le – articolo determinativo femminile plurale

Lê – nome di tre dinastie reali del Vietnam Prima dinastia Lê (980-1009) Seconda dinastia Lê (1428-1527) Terza dinastia Lê (1533-1788)

