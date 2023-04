Aroma per ghiaccioli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aroma per ghiaccioli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ANICE

Significato/Curiosita : Aroma per ghiaccioli Sotto il generico nome di anice si raggruppano piante che non hanno in realtà parentele botaniche. Le piante sono accomunate dall'aroma dei loro semi o frutti, praticamente identico. Si suppone che siano tutte arrivate dall'Oriente in tempi remoti. Ne vengono utilizzati i semi o i piccoli frutti, essiccati ed, eventualmente, pestati. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 aprile 2023

