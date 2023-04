Arma che si inastava - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Arma che si inastava. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : BAIONETTA

Significato/Curiosita : Arma che si inastava Con il nome Berthier si identifica comunemente una famiglia di carabine e fucili a otturatore girevole-scorrevole utilizzati dall'esercito francese dagli anni novanta dell'Ottocento alla seconda guerra mondiale. Dopo la Grande guerra, le carabine a 5 colpi rimasero in dotazione alla Legione straniera francese ed alle truppe coloniali, inclusi gli spahis marocchini. Alcune unità antisommossa, come le Compagnie républicaine de sécurité (CRS), utilizzarono le carabine fino ... La baionetta è un'arma da taglio montata sulla canna di un fucile che, specialmente nelle guerre tra il XVII e XIX secolo, consentiva alle formazioni di fanteria di attaccare il nemico a distanza ravvicinata, generalmente dopo aver esaurito le munizioni delle armi da fuoco. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Arma che si inastava : arma; inastava; Può essere sia rapido sia arma to; Fanno il tifo al Diego arma ndo Maradona; Una arma per prendere sottilmente in giro; Un arma da contraerea; Un arma dietto per riporre varie cose; Si inastava no sui fucili prima di andare all attacco; S inastava sul fucile; Si inastava no sui fucili; Cerca altre Definizioni