Appartiene all Arabia Saudita dal 1934 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Appartiene all Arabia Saudita dal 1934. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ASIR

Significato/Curiosita : Appartiene all Arabia Saudita dal 1934 La fregata Grecale è un'unità missilistica della Marina Militare, che appartiene alla Classe Maestrale. Questa è stata l'unica unità della classe a non essere costruita a Riva Trigoso. La provincia di Asir (in arabo: ) è una provincia dell'Arabia Saudita, collocata nel sud-ovest del paese. Ha una superficie di 81.000 km² e una popolazione di 1.563.000 abitanti. Confina per un breve tratto con lo Yemen. Il suo capoluogo è Abha. Altre città sono Khamis Mushayt, Qal'at Bishah, Al-Namas e Bariq. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 aprile 2023

