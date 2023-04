È, alla latina, il momento di tirare le somme - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È, alla latina, il momento di tirare le somme. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : REDDE RATIONEM

Significato/Curiosita : e alla latina il momento di tirare le somme Il libro dei mutamenti (T, S, YìjingP, I ChingW; AFI: Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[î tí]), conosciuto anche come Zhou Yi (, "I mutamenti della dinastia Zhou"), è ritenuto il primo dei testi classici cinesi ... La locuzione latina redde rationem, tradotta letteralmente, significa rendi conto. È tratta dal Vangelo secondo Luca 16,2. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 aprile 2023

