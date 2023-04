Aiutano a individuare un punto su un piano - Cruciverba

La teoria delle ombre è una parte della geometria descrittiva che si occupa di rappresentare, oltre ad un solido, l'ombra prodotta dal solido rispetto ad alcune fonti di luce.

In matematica, un sistema di riferimento cartesiano è un sistema di riferimento formato da n {\displaystyle n} rette ortogonali, intersecantesi tutte in un punto chiamato origine, su ciascuna delle quali si fissa un orientamento (sono quindi rette orientate) e per le quali si fissa anche un'unità di misura (cioè si fissa una metrica di solito euclidea) che consente di identificare qualsiasi punto dell'insieme mediante n {\displaystyle n} numeri reali. In questo caso si dice che i punti di questo insieme sono in uno spazio di dimensione n {\displaystyle n} .