Affluente di sinistra del San Lorenzo - Cruciverba

Il Vipacco (Vipava in sloveno, Vipau in friulano, Wippach in tedesco desueto, Frigidus in latino) è un fiume che nasce in Slovenia dal monte San Lorenzo (1019 m) da ben sei sorgenti, presso la cittadina omonima, ed attraversando il Carso, confluisce dopo 36 km nell'Isonzo (affluente di sinistra), nel comune di Savogna d'Isonzo in territorio italiano.

Ottawa (Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/'ttawa/; in inglese Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/'tw/, in francese: Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/ta'wa/) è la capitale federale del Canada, situata sulla sponda meridionale del fiume Ottawa, nell'omonima valle nella provincia dell'Ontario, al confine orientale con la provincia del Québec. Per popolazione è la quarta città nazionale dopo Toronto, Montréal e Calgary, se si esclude la popolazione della "Grande Vancouver", ed è anche quarta come area metropolitana, insieme alla città di Gatineau in Québec, situata sulla sponda settentrionale del fiume Ottawa. La città è il risultato della fusione nel 2000 della vecchia città di Ottawa con dieci municipalità limitrofe. Nel 2021 Ottawa contava 1.017.449 abitanti (1.146.790 nell'area metropolitana cittadina).