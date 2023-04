Access Control List - Cruciverba

Una lista di controllo degli accessi (in lingua inglese di access control list, abbreviato in ACL), in informatica, è un meccanismo usato per esprimere e/o definire delle condizioni che determinano l'accesso o meno ad alcune risorse di un sistema informatico da parte dei suoi utenti utilizzatori.

Il Lancia ACL 90 è un autocarro militare per il trasporto dei materiali e del personale sviluppato dall'azienda italiana Lancia Veicoli Industriali per soddisfare le esigenze negli anni settanta dell'Esercito Italiano. Trattasi dell'ultima denominazione attribuita al Lancia ACL-75 sviluppato, come dice il nome, dall'anno 1975.