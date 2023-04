Abbattuti in poesia - Cruciverba

Sei personaggi in cerca d'autore è un dramma di Luigi Pirandello. Ritenuto la sua opera più famosa, e quella più caratteristica della sua produzione drammaturgica, debuttò il 9 maggio 1921 al teatro Valle di Roma con esiti clamorosi: tra i detrattori di Pirandello e i suoi ammiratori si rischiò lo scontro fisico. In una terza edizione del 1925 l'autore aggiunse una prefazione nella quale chiariva la genesi, gli intenti e le tematiche fondamentali del dramma.

Girolamo Diruta O.F.M.Conv. (Deruta, 1546 ca. – Deruta, 1624 o 1625) è stato un compositore, organista e teorico della musica italiano. Fu famoso in campo teorico-didattico per i contributi offerti allo studio e alla pratica degli strumenti a tastiera, e in particolare dell'organo, e del contrappunto, esposti nel trattato Il Transilvano, pubblicato a Venezia in due libri (1593 e 1609-10) e più volte ristampato.