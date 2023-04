Venivano letti in piazza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Venivano letti in piazza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : EDITTI

Significato/Curiosita : Venivano letti in piazza La Piazza del Duomo di Bergamo, già platea parva Sancti Vincentii, conserva in uno spazio celato, e racchiuso da edifici religiosi e civili la storia più antica della città orobica. Per secoli fu luogo di contratti, di scambi e di bandi, parte attiva nella vita pubblica cittadina, subendo nel tempo molte modifiche fino al rifacimento. L'editto di Tessalonìca, conosciuto anche come Cunctos populos, venne emesso il 27 febbraio 380 dagli imperatori Graziano, Teodosio I e Valentiniano II (quest'ultimo all'epoca aveva solo nove anni). Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 25 aprile 2023

