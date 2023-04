Lo Stato con Riad - Cruciverba

Riad (in arabo: , al-Riya "giardini", pronuncia Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[ar ri'jad] o Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[er r'jð]) o Riyad, è la capitale dell'Arabia Saudita e la sua città più grande; è capoluogo dell'omonima provincia, appartenente alle regioni storiche di Najd e ...

L'Arabia Saudita (in arabo: , al-Saudiyya o al-Suudiyya), ufficialmente conosciuta come Regno dell'Arabia Saudita (in arabo: , al-Mamlaka al-Arabiyya al-Saudiyya), è il più grande Stato arabo dell'Asia occidentale per superficie (circa 2,15 milioni di km², che costituiscono la maggior parte della Penisola arabica) e il più grande del mondo arabo dopo l'Algeria. La popolazione ammonta a oltre 34 milioni di abitanti e il Paese si pone al terzo posto a livello mondiale per numero di immigrati ricevuti sul proprio territorio (2020). Confina con la Giordania e l'Iraq a nord, il Kuwait a nord-est, il Qatar e gli Emirati Arabi Uniti a est, l'Oman a sudest, lo Yemen a sud, il mar Rosso a ovest e il Golfo Persico a est.