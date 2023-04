Spiazzi tra i campi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Spiazzi tra i campi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : AIE

Significato/Curiosita : Spiazzi tra i campi Il campo nell'urbanistica veneziana indica uno spazio aperto attorniato da edifici. Nella tradizione medioevale, il termine campo era diffuso in tutta Italia, ma ne rimangono oggi solo pochi esempi (Campo de' Fiori a Roma, Piazza del Campo a Siena) mentre quasi ovunque è stato sostituito dalla parola piazza. Ad oggi a Venezia risultano 102 campi e 134 campielli. Geografia Aie – frazione di Bergamasco in provincia di Alessandria (Italia)

– frazione di Bergamasco in provincia di Alessandria (Italia) Aie – frazione di Cesena in provincia di Forlì-Cesena (Italia)

– frazione di Cesena in provincia di Forlì-Cesena (Italia) Borgo Aie – frazione di Bruno in provincia di Asti (Italia)

– frazione di Bruno in provincia di Asti (Italia) Le Aie – frazione di Varano de' Melegari in provincia di Parma (Italia) Sigle Agenzia internazionale dell'energia

Anemia infettiva equina

Associazione italiana editori Codici AIE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Aiome (Papua Nuova Guinea)

– codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Aiome (Papua Nuova Guinea) AIE – codice vettore ICAO di Air Inuit

– codice vettore ICAO di Air Inuit aie – codice ISO 639-3 della lingua amara Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 25 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Spiazzi tra i campi : spiazzi; campi; Gli spiazzi all interno dei palazzi; Gli spiazzi dei poderi; Gi spiazzi ... per i polli; spiazzi privi di alberi; Gli spiazzi delle cascine; Li vincono i campi oni olimpici; Cagnotto, grande campi onessa dal trampolino; Quello d andata ha termine con un campi one d inverno; campi erbosi; Un campi one di longevità; Cerca altre Definizioni