Richiede più voci - Cruciverba

Si dicono voci bianche le voci dei bambini che non hanno ancora raggiunto l'età in cui si verifica la muta vocale, 13 anni circa, e generalmente l'età dei componenti varia dai 6 ai 16 anni. Queste voci possono cantare da sole o in coro.

Coro – città del Venezuela

– città del Venezuela Coro – brano di un'opera lirica

– brano di un'opera lirica Coro – gruppo di cantori o la composizione musicale destinata ad essi

– gruppo di cantori o la composizione musicale destinata ad essi Coro greco – gruppo di cantori/danzatori tipico del teatro greco classico e suoi derivati letterari

– gruppo di cantori/danzatori tipico del teatro greco classico e suoi derivati letterari Coro , gruppo di stalli in legno inseriti nell'abside delle cattedrali, delle chiese abbaziali o delle collegiate

, gruppo di stalli in legno inseriti nell'abside delle cattedrali, delle chiese abbaziali o delle collegiate Coro – parte terminale di una chiesa, destinata ad ospitare il precedente (quindi i cantori e/o i canonici del capitolo; nel monastero ospita i monaci)

– parte terminale di una chiesa, destinata ad ospitare il precedente (quindi i cantori e/o i canonici del capitolo; nel monastero ospita i monaci) Coro è una variante minore del gioco dell'Omweso (vedi), diffusa presso nella zona di Lango in Uganda

Musica corale

