Ricevuta con l udito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ricevuta con l udito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ASCOLTATA

Significato/Curiosita : Ricevuta con l udito Axl Rose, pseudonimo di William Bruce Rose Jr. (Lafayette, 6 febbraio 1962), è un cantautore e polistrumentista statunitense. White Noise - Non ascoltate (White Noise) è un film del 2005 diretto da Geoffrey Sax. Il titolo Rumore bianco fa riferimento al fenomeno delle voci elettroniche (EVP), che afferma che si possano ascoltare le voci dei defunti fra le frequenze di una radio o di un televisore sintonizzati male. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 25 aprile 2023

