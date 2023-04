Ospita belle arti a Milano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ospita belle arti a Milano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : ACCADEMIA DI BRERA

Significato/Curiosita : Ospita belle arti a Milano L'Accademia di belle arti di Parma è un istituto di formazione artistica fondato a Parma nel 1757 dal duca Filippo di Borbone. Ha sede in un'ala del palazzo della Pilotta che ospita anche il Liceo artistico statale Paolo Toschi. L'Accademia di Belle Arti di Brera, nota anche come Accademia di Brera, è un ateneo pubblico con sede in via Brera 28 a Milano. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 25 aprile 2023

