I nuovi seguaci - Cruciverba

Margherita da Trento, conosciuta anche come Margherita la Bella o Margherita Boninsegna (presumibilmente originaria di Arco Trento, seconda metà XIII secolo – Biella, maggio 1307), è stata una delle più fedeli seguaci di fra Dolcino da Novara e figura di primo piano del movimento degli Apostolici.

Il termine adepto (rara la variante adetto) trae origine dal latino adeptus, participio perfetto del verbo adipsci nel significato di "conseguire", ed è attestato nella lingua italiana dal 1739 attraverso il francese adepte. Viene oggi utilizzato per indicare genericamente il seguace di un'ideologia, il discepolo di una dottrina (religiosa soprattutto, ma anche filosofica o politica), chi è entrato a far parte di una setta, associazione o comunità. In senso figurato, può essere usato come sinonimo di seguace, fedele, affiliato e simili.