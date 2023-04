Nome commerciale di un aereo adibito al trasporto passeggeri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nome commerciale di un aereo adibito al trasporto passeggeri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : AIRBUS

Significato/Curiosita : Nome commerciale di un aereo adibito al trasporto passeggeri Il disastro aereo di Tenerife è stato un incidente aereo avvenuto il 27 marzo 1977 alle ore 17:06:56 CET, a seguito della collisione tra due aerei passeggeri Boeing 747 sulla pista dell'aeroporto di Los Rodeos dell'isola spagnola di Tenerife, nell'arcipelago delle Canarie. Airbus S.A.S. (in precedenza Airbus Industrie, conosciuta anche come Airbus Commercial Aircraft) è una società costruttrice di aeromobili con sede a Blagnac, in Francia, interamente controllata dall'omonimo gruppo industriale europeo. È il primo produttore di aerei civili al mondo per numero di consegne avendo superato la rivale statunitense Boeing nella prima metà del 2019. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 25 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Nome commerciale di un aereo adibito al trasporto passeggeri : nome; commerciale; aereo; adibito; trasporto; passeggeri; Dà nome ad un canale tra Puglia e Albania; Antico nome della Lorena; Il nome di un uomo schietto; Una che studia i fenome ni della vita; Il nome di Olmi, il regista; I giorni di un anno commerciale ; Cosi è detta, nel gergo commerciale , un azienda alle dipendenze di una società controllante; Fattura commerciale ; Villaggio commerciale ; Era la sigla della Banca commerciale Italiana; L aereo che vi si trova, precipita a vite; Estremità di aereo ; aereo privo di pilota; È indispensabile per guidare l aereo nella nebbia; Qui è il _ che vi parla annuncio in aereo ; È adibito al deposito delle merci; Luogo adibito a spettacoli cinematografici o teatrali; Un quartiere adibito alla segregazione; Mezzo da strada adibito al trasporto pubblico; Una nave da trasporto ; Bancale per trasporto ; Danneggiata nel trasporto ; Un pesante veicolo da trasporto ; Veicolo per il trasporto merci in città; Un gigante fra gli aerei passeggeri ; Portare i passeggeri a bordo; Trasporta passeggeri da Malpensa al New York JFK; Nave da carico e passeggeri per brevi distanze; L insieme dei servizi a terra ad aerei e passeggeri ; Cerca altre Definizioni