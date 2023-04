Mettersi una finta capigliatura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mettersi una finta capigliatura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : IMPARRUCCARSI

Significato/Curiosita : Mettersi una finta capigliatura Eric Theodore Cartman, comunemente conosciuto come Cartman, è uno dei personaggi principali della serie animata South Park, insieme con Stan, Kyle e Kenny. Si caratterizza come il personaggio più cattivo, antagonista e antieroe della serie. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 25 aprile 2023

mettersi le scarpe; mettersi comodo; Nessuno lo usa per mettersi le ciabatte; Rimettersi in piedi; mettersi in fondo alla fila; Una finta ragione; Lo si fa per finta ignoranza; L unghia... finta ; L indifferenza di chi fa finta di niente; Passare oltre far finta di nulla; Una folta capigliatura ; Rende gonfia la capigliatura ; Rossa come può esserlo una capigliatura ; Caratterizzano la capigliatura di molti Giamaicani; capigliatura posticcia;