L eroe dei fumetti cresciuto a Smallville - Cruciverba

Smallville è una serie televisiva statunitense sviluppata dagli sceneggiatori/produttori Alfred Gough e Miles Millar, trasmessa inizialmente da The WB. Dopo la sua quinta stagione, the WB e UPN si sono fuse per formare The CW, che è stata la seconda emittente della serie negli Stati Uniti. La serie presenta un cast regolare di personaggi, che nella sua prima stagione era composto da otto personaggi principali. Molti di quei personaggi hanno in seguito lasciato la serie, venendo ...

Superman, il cui vero nome è Clark Kent, è un personaggio dei fumetti statunitensi pubblicati da DC Comics. È stato creato da Jerry Siegel (testi) e Joe Shuster (disegni) nel 1933, viene considerato il primo supereroe in senso storico e ha fatto il suo debutto nel fumetto Action Comics n. 1 (data di copertina: giugno 1938; pubblicazione: 18 aprile 1938). Superman è stato trasposto in diversi media oltre al fumetto, tra cui serial radiofonici, romanzi, film, programmi televisivi, recite teatrali e videogiochi.