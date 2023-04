Comodo da pagare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Comodo da pagare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : RATEALE

Significato/Curiosita : Comodo da pagare Franco Percoco (Bari, 5 marzo 1930 – Torino, 14 febbraio 2001) è stato un criminale italiano. Nella notte tra il 26 e il 27 maggio del 1956, a Bari, sterminò la sua famiglia (padre, madre e fratello) con un coltello da cucina. È stato il primo stragista familiare italiano del Novecento. Ha convissuto quasi 12 giorni con i cadaveri dei suoi genitori e di suo fratello in casa; nessun omicida aveva mai convissuto così a lungo con le sue vittime fino a quel momento. Con il nome di Belle Époque (in italiano: "bella epoca"), si indica il periodo storico, socioculturale e artistico che ha interessato l'Europa, approssimativamente, tra il 1880 ed il 1914. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 25 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Comodo da pagare : comodo; pagare; L incomodo inopportuno; Mettersi comodo ; Un mobile... comodo ; Qualità di ciò che è comodo e semplice; Fa comodo a tutti; Molti la presentano in farmacia prima di pagare ; Aiutano a pagare ; Un espediente per cercare di pagare meno tasse; Per pagare con il Bancomat; Pay : piattaforma per pagare online; Cerca altre Definizioni