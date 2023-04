Antica città siriana - Cruciverba

La Siria (in arabo: , Suriya) ufficialmente Repubblica Araba di Siria (in arabo: , al-Jumhuriyya al-Arabiyya al-Suriyya), è uno Stato del Vicino Oriente, in Asia occidentale, vasto 185180 km² e con 18.529.787 abitanti. La capitale è Damasco.

Apamea (in greco pµea; in arabo , Afamiya o , Famiya; in ebraico , Apamia) è un'antica città greca e poi romana, sorta lungo il corso del fiume Oronte, ora in Siria.