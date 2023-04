Socio aziendale - Cruciverba

La Direzione aziendale o Management in economia aziendale è il complesso delle funzioni amministrative, direttive e gestionali di un'azienda (sia essa di diritto pubblico o diritto privato). La locuzione viene anche utilizzata per indicare l'insieme delle persone che hanno responsabilità gestionali in azienda ovvero hanno poteri o obblighi decisionali per il bene o business dell'azienda stessa.

Compagno o aiutante - espressione gergale per un caro compagno o collega (non necessariamente nella narrativa) che è, o generalmente considerato, subordinato a quello che accompagna.

Compagno, o Sàhib – nell'Islam, musulmano che conobbe Maometto

Compagno – epiteto usato tra appartenenti a organizzazioni politiche marxiste (o più generalmente comuniste), usato anche tra socialisti e radicali

Compagno – nome proprio di persona

Compagno – componente del seguito del sovrano nell'antico Regno di Macedonia

Il compagno – romanzo di Cesare Pavese

Persone

Andrea Compagno (1996) – calciatore italiano

Francesco Compagno (1999) – hockeista su pista italiano

Giuliano Compagno (1959) – saggista e scrittore italiano

Giuseppe Compagno (1967) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano

Leonard Compagno (...) – ittiologo statunitense

Manlio Compagno (1939-2020) – calciatore italiano

Rosario Compagno (1966) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano

