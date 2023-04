Peli per spazzole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Peli per spazzole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SETOLE

Significato/Curiosita : Peli per spazzole I peli incarniti sono un'alterazione tra le più comuni del sistema pilifero, che si manifesta quando un capello si arriccia o cresce lateralmente nella pelle. È tipico delle persone con capelli ruvidi o ricci, come quelle di carnagione scura. Quando si manifesta insieme ad una infezione del follicolo pilifero si ha una follicolite. La chetotassi dei Ditteri è un carattere morfologico utilizzato per la descrizione e la determinazione tassonomica all'interno di questo ordine. Fa fondamentalmente riferimento ad una codificazione della distribuzione degli annessi tricoidei più vistosi (setole o macrotrichi o macrochete) nelle più importanti regioni del corpo. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 24 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Peli per spazzole : peli; spazzole; Hanno pesanti peli cce; Giovanotto senza peli sul viso; Ricoperta di peli ispidi; Folto di peli ; In generale, rimuovere i peli ; Diventano spazzole ; Formano le spazzole ; Graminacea usata per fabbricare scope e spazzole ; Palma che fornisce una una fibra per spazzole ; Cerca altre Definizioni