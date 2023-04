Pallina per giocare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pallina per giocare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : BILIA

Significato/Curiosita : Pallina per giocare Il padel (dallo spagnolo pádel) è uno sport con la palla di derivazione tennistica. Si pratica a coppie in un campo rettangolare e chiuso da pareti su quattro lati, con l'eccezione delle due porte laterali d'ingresso. 8-ball Pool (Palla 8) è una specialità a tiri dichiarati del biliardo, più specificatamente del pool. Le 15 bilie con cui si gioca si differenziano tra loro in 2 tipi spezzate o intere, vale a dire 8 completamente colorate e 7 con una riga larga di colore nel centro Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 24 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Pallina per giocare : pallina; giocare; A biliardo, colpisce la pallina ; Cerca di mettere la pallina in buca; Vi si poggia la pallina da golf; La pallina del badminton; Il chiodino sul quale si posa la pallina da golf; Si usano per giocare al tennis da spiaggia; Si può giocare al buio; Furono importate dalle truppe francesi per giocare ad aluette; Piccolo stampo per giocare ; Palline di vetro usate per giocare ; Cerca altre Definizioni