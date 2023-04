Nota località siciliana - Cruciverba

La pasta 'ncasciata, nota anche come pasta 'ncaciata, è un piatto tradizionale della cucina siciliana diffuso in quasi tutto il territorio del messinese, in particolare nella località di Mistretta, dove è pietanza tipica. Trattasi, nella variante più comune, di un timballo di maccheroni a base di ragù, polpette, uova sode, salame, caciocavallo, melanzane fritte e piselli.

Taormina (Taurmina in siciliano) è un comune italiano di 10 433 abitanti della città metropolitana di Messina in Sicilia.