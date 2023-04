Difficili da trovare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Difficili da trovare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : RARI

Significato/Curiosita : Difficili da trovare Difficile da trovare è un album dei Diaframma pubblicato il 24 aprile 2009. Rari (termine che in lingua mapudungun definisce un tipo di cespuglio o arbusto) è un villaggio del comune cileno di Colbún, nella provincia di Linares, regione del Maule, situato ai piedi delle prime propaggini delle Ande. Rari dista circa 20 chilometri da Linares, la capitale provinciale, e si trova nella vicinanza alle rinomate Terme di Panimávida e di Quinamávida. Le creazioni artigianali multicolore in "crin" (peli di cavallo), fatti a mano per esperte artigiane, sono fra le attività più importanti nel settore. Alcuni fra queste artigiane hanno dedicato oltre settanta anni delle loro vite a questo lavoro. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 24 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Difficili da trovare : difficili; trovare; difficili da prendere; Sta in punti difficili ; Non arrendersi in situazioni difficili : tenere __; Molto difficili da trovare; Sono difficili da convincere; Viene usato per trovare ordigni esplosivi; Molto difficili da trovare ; Rintracciare, trovare ; trovare seguendo una pista; trovare nuovi adepti: fare __; Cerca altre Definizioni