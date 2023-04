Catena montuosa del Peloponneso - Cruciverba

I Monti del Partenio, o Monti di Avella (con cui talvolta si denota solo una parte di essi), sono una serie di cime dell'Appennino campano, quasi interamente compresa nella provincia di Avellino. Si sviluppano in direzione ovest-est dal comune di San Felice a Cancello fino a quelli di Pannarano e di Mugnano del Cardinale (i cui abitati sono situati a nord e sud della catena, rispettivamente), per proseguire in direzione sud-est fino a Mercogliano.

Il Taigeto (in greco moderno aet, Taýghetos) è una catena montuosa che si erge nel Peloponneso, che domina la città di Sparta e separa la Laconia dalla Messenia. Le sue propaggini meridionali costituiscono il costolone centrale della penisola di Mani. La cima più celebre è il monte Taigeto, anche noto come "Profitis Ilias", "profeta Elia". Il toponimo è uno dei più antichi di cui si ha notizia in Europa, venendo citato per la prima volta nell'Odissea di Omero. Nella mitologia greca, il nome viene associato alla ninfa Taigete. In epoca bizantina e fino al XIX secolo, il monte era anche noto come etadt (Pentadàktylos, ovvero in greco "con cinque dita", un termine comune in quel periodo storico).