Una nota Isabella del cinema - Cruciverba

Soluzione 10 lettere : ROSSELLINI

Significato/Curiosita : Una nota Isabella del cinema Isabella Cecchi (Livorno, 19 dicembre 1972) è un'attrice italiana. Roberto Gastone Zeffiro Rossellini (Roma, 8 maggio 1906 – Roma, 3 giugno 1977) è stato un regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 23 aprile 2023

