Lo sono gli asili per bambini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono gli asili per bambini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : INFANTILI

Significato/Curiosita : Lo sono gli asili per bambini Save the Children (STC), creata il 19 maggio 1919, è una delle più grandi Organizzazioni internazionali indipendenti e opera in 125 paesi con una rete di 28 organizzazioni nazionali e una struttura internazionale (Save the Children International). Save the Children nel mondo è una Organizzazione Non Governativa (ONG) con status consultivo presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite. Le Scene infantili (tedesco: Kinderszenen), op. 15, sono brevi, in alcuni casi brevissime, composizioni pianistiche scritte da Robert Schumann nel febbraio del 1838. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 23 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Lo sono gli asili per bambini : sono; asili; bambini; Possono essere mortali; sono uguali nei gemelli; Se ne possono prendere diversi con il palamito; In medicina sono impiegati quelli radioattivi; sono uguali in direzione; Un caffè brasili ano; Negli asili e nelle scuole; Una danza brasili ana simile alla rumba; Atrio delle antiche basili che; Ex difensore brasili ano della Roma detto Pluto; Breve poesia recitata dai bambini a Natale; Si regalano ai bambini ; Accudisce i bambini ; Fiabesco mangiabambini ; I bambini usano quelle a punta arrotondata; Cerca altre Definizioni