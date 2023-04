Lo sono andare e rimanere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono andare e rimanere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : VERBI

Significato/Curiosita : Lo sono andare e rimanere Io e te è un romanzo breve di Niccolò Ammaniti, pubblicato nell'ottobre del 2010. Il verbo (dal latino verbum, "parola") è una parte del discorso variabile, che indica un'azione che il soggetto compie o subisce, l'esistenza o uno stato del soggetto, il rapporto tra il soggetto e il nome del predicato. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 23 aprile 2023

