Sforacchia i mobili - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : TARLO

Significato/Curiosita : Sforacchia i mobili Anobium punctatum (De Geer, 1774) è un insetto che si nutre della polpa del legno. La sua disposizione xilofaga è infatti all'origine del più comune appellativo di tarlo del legno, o anche tarlo dei mobili. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 23 aprile 2023

