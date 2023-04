Raro per qualità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Raro per qualità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PREGIATO

Significato/Curiosita : Raro per qualita Rara avis è una locuzione latina che, tradotta letteralmente, significa «uccello raro» e in senso traslato indica generalmente una persona di rara qualità. Il guanciale è un salume preparato con un taglio di carne suina ricavato dalla guancia del maiale, percorso da venature magre di muscolo con una componente di grasso pregiato, di composizione diversa dal lardo (grasso del dorso) e dalla pancetta (grasso del ventre): la consistenza è più dura rispetto alla pancetta e il sapore più caratteristico. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 23 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Raro per qualità : raro; qualità; Vi giuraro no i capi della lega Lombarda; Più che raro ; Verstappen : F1 = Quartararo : x; Ricercati... in modo raro ; Sodoma e Gomorra si attiraro no quella di Dio; Un cinema di qualità ; Acronimo dell Indice di qualità dell aria; Il Robert che scrisse L uomo senza qualita; Elencare le proprie qualità ; qualità dell acqua o dei... contanti;