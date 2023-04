Il piccolo eroe nemico di Capitan Uncino - Cruciverba

Il capitano Giacomo Uncino (Captain James Hook), noto come Capitan Uncino (in alcune edizioni Artiglio o Arpione), è un personaggio immaginario, il principale antagonista sia dell'opera teatrale basata su Peter Pan, inscenata per la prima volta nel 1904, sia del romanzo Peter e Wendy di J. M. Barrie, pubblicato nel 1911.

Peter Pan è un personaggio letterario creato dallo scrittore britannico J. M. Barrie nel 1902 che compare per la prima volta nel romanzo L'uccellino bianco e poi in altre opere dello stesso autore come la pièce teatrale Peter Pan. Il bambino che non voleva crescere (1904, che poi venne riscritta e pubblicata come romanzo nel 1911) e nel romanzo Peter Pan nei Giardini di Kensington (1906). Il personaggio appare in numerose altre produzioni di varia natura (film, cartoni animati, fumetti), e nel relativo merchandising.