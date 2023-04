Nei fumetti esprime sorpresa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nei fumetti esprime sorpresa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : GASP

Significato/Curiosita : Nei fumetti esprime sorpresa I suoni, nel linguaggio dei fumetti, sono una parte importante della narrazione e sono resi graficamente, nelle varie vignette, attraverso l'onomatopea, cioè quel procedimento di formazione delle parole che ricorre ad una imitazione diretta del suono o rumore da rappresentare. Anche i versi emessi da animali o persone sono rappresentati con lo stesso metodo, spesso all'interno delle nuvolette. Lo scopo delle onomatopee è di aumentare la partecipazione del lettore con l'atmosfera e il ... Last Gasp è un editore e distributore di fumetti underground con sede a San Francisco. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 23 aprile 2023

