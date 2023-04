Metropoli del Myanmar, oggi Yangon - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Metropoli del Myanmar, oggi Yangon. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RANGOON

Significato/Curiosita : Metropoli del Myanmar oggi Yangon Yangon (nota anche, soprattutto in passato, come Rangoon o Rangun) è la più grande città della Birmania (5.160.512 abitanti), di cui è stata la capitale fino al 6 novembre 2005, quando la giunta militare ha ufficialmente trasferito la capitale a Pyinmana, nella Divisione di Mandalay, che ha preso il nome Naypyidaw il 27 marzo 2006. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 23 aprile 2023

