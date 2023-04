L istigatore del reo - Cruciverba

Con il termine giacobinismo si intende un movimento e un'ideologia politica variegata, ma unita dal repubblicanesimo, dalla sovranità popolare, dal dirigismo economico e dall'anticlericalismo, risalenti in origine all'esperienza del Club dei Giacobini (nome ufficiale Società degli Amici della Costituzione) durante ...

Carlo Maria Maggi (Villanova del Ghebbo, 29 dicembre 1934 – Venezia, 26 dicembre 2018) è stato un terrorista italiano, componente del gruppo neofascista Ordine Nuovo di cui era stato referente per il Triveneto. Nel processo di appello del 2015 fu individuato come mandante della strage di piazza della Loggia a Brescia del 1974, condanna poi confermata in Cassazione il 20 giugno 2017.