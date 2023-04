Un indumento estivo - Cruciverba

La maglietta è un capo di abbigliamento di stoffa, ma più spesso in tessuto jersey o maglina, senza bottoni e senza colletto, che ricopre il torso di chi la indossa. Può essere confezionata a maniche lunghe o corte, in tessuti naturali, come il cotone, o in fibre sintetiche. Vi sono magliette in tinta unita oppure in fantasia multi-colore.

Daniela Collu (Roma, 23 agosto 1982) è una blogger, conduttrice radiofonica, conduttrice televisiva, opinionista, autrice televisiva e scrittrice italiana, conosciuta su internet anche come Stazzitta, dal nome del suo blog.