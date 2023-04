Un ferro utilizzato dai rosticcieri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un ferro utilizzato dai rosticcieri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SPIEDO

Significato/Curiosita : Un ferro utilizzato dai rosticcieri Lo spiedo (il nome italiano deriva dal nome medioevale di un'arma, lo spiedo) è una tecnica di cottura dei cibi molto diffusa in molte parti del mondo: in genere si arrostisce la carne o particolari vegetali con differenze più o meno significative riguardo eventuali condimenti o i tipi di carni scelte. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 23 aprile 2023

