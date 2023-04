Contatto, unione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Contatto, unione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : GIUNZIONE

Significato/Curiosita : Contatto unione Astro Robot contatto Ypsilon (IV Burokk-a Gundan IV Mashin Burasuta - Il IV Battaglione Blocker Machine Blasters), anche noto come Blocker Corps. IV Machine Blaster, è una serie televisiva anime giapponese di genere mecha. Le giunzioni cellulari sono strutture formate da proteine di membrana che consentono specifiche interazioni tra cellule adiacenti o tra cellule e matrice extracellulare, laddove questa esista, vale a dire negli animali. Esse sono tipiche soprattutto dei tessuti di rivestimento, come l'epidermide o l'endotelio intestinale. Le giunzioni possono infatti: Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 23 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Contatto, unione : contatto; unione; contatto in alto loco; Escursionista che vive a contatto con la Natura; Come certe lenti a contatto ; Mettere in contatto ; La struttura aziendale a contatto con il pubblico; Ha corso nell unione Indiana; Il rumore di una riunione ; Riunione di diplomatici; Comunione e Liberazione; unione Europea;