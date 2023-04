Cercano il pelo nell uovo - Cruciverba

Il pollo (Gallus gallus domesticus Linnaeus, 1758) è un uccello domestico derivante da varie specie selvatiche di origini indiane. La sua presenza è documentata dal 4000 a.C. nella piana dell'Indo, da cui (attraverso la Persia) è giunto in Grecia e quindi in Europa.

Pignola (Vïgnuòlë in dialetto locale) è un comune italiano di 6 779 abitanti della provincia di Potenza in Basilicata. Conosciuta fino al fino al 1863 come "Vignola" e dal 1863 al 1935 "Pignola di Basilicata" è nota anche come "il paese dei portali" in riferimento ai numerosi ingressi decorati nel suo centro storico.