Bottiglie impagliate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bottiglie impagliate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FIASCHI

Significato/Curiosita : Bottiglie impagliate Il maraschino è un liquore d'origine dalmata, in particolare di Zara, ottenuto dalla distillazione delle marasche, un tipo particolare di ciliegie aspre della varietà Prunus cerasus var. marasca. Fiaschi – contenitori di vetro

– contenitori di vetro Fiaschi – cognome italiano Persone Ennio Fiaschi – calciatore italiano, centrocampista

– calciatore italiano, centrocampista Giuseppe Fiaschi – calciatore italiano, difensore

– calciatore italiano, difensore Gogliardo Fiaschi – anarchico italiano Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 23 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Bottiglie impagliate : bottiglie; impagliate; A esso si ricorre per riempire le bottiglie ; La teca piena di bottiglie ; Chi l ha fornita, ha molte bottiglie ; Comune tipo di chiusura per bottiglie ; Non serve per le bottiglie di champagne; Cerca altre Definizioni