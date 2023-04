È in attesa di nomina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È in attesa di nomina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ASPIRANTE

Significato/Curiosita : e in attesa di nomina Di seguito l'elenco cronologico dei sindaci di Milano e delle altre figure apicali equivalenti che si sono succedute nel corso della storia. Aspirante vedovo è un film del 2013 diretto da Massimo Venier e interpretato da Fabio De Luigi e Luciana Littizzetto. È un rifacimento del film Il vedovo (1959) di Dino Risi e con Alberto Sordi e Franca Valeri. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 23 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : È in attesa di nomina : attesa; nomina; attesa d un Salvatore; Lo indossano le mamme in dolce attesa ; Lunghe file di persone in attesa ; Preoccupante attesa ; attesa angosciosa; Il calciatore soprannomina to il Divin Codino; nomina re ad esempio; L ottimo vino bianco ora denomina to Friulano; L ottimo vino bianco ora denomina to Friulano; Una particella pronomina le; Cerca altre Definizioni