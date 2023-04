Vanta molti ricordi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vanta molti ricordi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ANZIANO

Significato/Curiosita : Vanta molti ricordi American Horror Story è una serie televisiva statunitense trasmessa dal 5 ottobre 2011 sulla rete via cavo FX. Anziano – persona che è in età avanzata

– persona che è in età avanzata Anziano – in ambito religioso è una persona di riconosciuta saggezza che assume il ruolo di guida all'interno di un gruppo o di una comunità

– in ambito religioso è una persona di riconosciuta saggezza che assume il ruolo di guida all'interno di un gruppo o di una comunità Anziano – in alcune società titolo per indicare una posizione o un'autorità

– in alcune società titolo per indicare una posizione o un'autorità Anziano – all'interno del movimento mormone è un ufficio sacerdotale

– all'interno del movimento mormone è un ufficio sacerdotale Anziano – nella serie manga del Detective Conan è un membro dell'Organizzazione nera Pagine correlate Senilità (disambigua) Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «Anziano» Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 22 aprile 2023

