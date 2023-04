Uomo in divisa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uomo in divisa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MILITE

Significato/Curiosita : Uomo in divisa Un'anima divisa in due è un film del 1993 diretto da Silvio Soldini. Il Milite Ignoto (o Soldato Ignoto) è un militare italiano caduto al fronte durante la prima guerra mondiale e sepolto a Roma sotto la statua della dea Roma all'Altare della Patria al Vittoriano. La sua identità resta ignota poiché il corpo fu scelto tra quello di caduti privi di elementi che potessero permettere il riconoscimento. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 22 aprile 2023

