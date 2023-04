Uno specialista sulla neve - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno specialista sulla neve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : SLALOMISTA

Significato/Curiosita : Uno specialista sulla neve L'uomo del labirinto è un film del 2019 diretto da Donato Carrisi e tratto dal suo libro omonimo. È interpretato da Toni Servillo, Valentina Bellè, Vinicio Marchioni e Dustin Hoffman ed è stato distribuito nelle sale italiane il 30 ottobre 2019. Luc Herrmann (10 febbraio 2000) è uno sciatore alpino svizzero. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 22 aprile 2023

