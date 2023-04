Una voce della bolletta - Cruciverba

La voce del padrone è stata una casa discografica, emanazione della britannica His Master's Voice; la sede italiana si trovava a Milano. Fu attiva con questo nome dal 1931 al 1967. Venne fondata in Italia dalle due case discografiche britanniche His Master's Voice e Columbia Graphophone Company, in collaborazione con un'azienda italiana, la Marconiphone, che crearono il gruppo VCM.

Iva Zanicchi (Ligonchio, 18 gennaio 1940) è una cantante, conduttrice televisiva, attrice, opinionista ed ex politica italiana.