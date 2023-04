Le scarpe su cui si bloccano i vagoni al termine dei binari morti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le scarpe su cui si bloccano i vagoni al termine dei binari morti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : FERMACARRI

Significato/Curiosita : Le scarpe su cui si bloccano i vagoni al termine dei binari morti Geografia Staffa – un'isola delle Ebridi Interne

– un'isola delle Ebridi Interne Staffa, frazione di Macugnaga Persone Dino Staffa – cardinale e arcivescovo cattolico italiano

– cardinale e arcivescovo cattolico italiano Giuseppe Staffa – compositore italiano Altro Staffa – osso situato dell'orecchio medio

– osso situato dell'orecchio medio Staffa – in equitazione, finimento formato da due anelli metallici a fondo piatto, posti ai lati della sella su cui appoggiare il piede per salire sul cavallo.

– in equitazione, finimento formato da due anelli metallici a fondo piatto, posti ai lati della sella su cui appoggiare il piede per salire sul cavallo. Staffa – in alpinismo accessorio per l'arrampicata

– in alpinismo accessorio per l'arrampicata Staffa – in edilizia è un ferro di armatura ripiegato nelle opere in cemento armato

– in edilizia è un ferro di armatura ripiegato nelle opere in cemento armato Staffa – in banca è sinonimo di estratto conto scalare

– in banca è sinonimo di estratto conto scalare Staffa – in fonderia è il telaio metallico che contiene la forma di terra da fonderia in cui effettuare la colata

– in fonderia è il telaio metallico che contiene la forma di terra da fonderia in cui effettuare la colata Staffa fermacarri, o scarpa , è un attrezzo utilizzato in ambito ferroviario per lo stazionamento o immobilizzazione di veicoli

fermacarri, o , è un attrezzo utilizzato in ambito ferroviario per lo stazionamento o immobilizzazione di veicoli Bicchiere della staffa – espressione che indica l'ultimo bicchiere che si beve prima di congedarsi dagli amici Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 22 aprile 2023

